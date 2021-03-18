Скандал вокруг AstraZeneca: в ЕС подтвердили безопасность вакцины

Европейское агентство по лекарственным средствам не нашло связи между препаратом AstraZeneca и случаями тромбоза у вакцинированных.

Об этом заявила глава организации Эмер Кук.

"Комитет пришел к выводу, что вакцина не способствует увеличению количества или провоцированию образования тромбозов. Во время расследования мы увидели отдельные случаи подобных состояний. Исследовав все имеющиеся данные и результаты аутопсии, мы не видим связи между вакцинацией и тромбозами", – сказала она.

Отмечается, что AstraZeneca эффективно защищает от COVID-19, а также позволяет снизить риски тяжелого течения болезни. При этом организация намерена внести информацию о тромбозах в описание вакцины.

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Британское управление по контролю лекарственных средств также не нашло доказательств того, что AstraZeneca вызывает образование тромбов.

"Об этом сообщалось менее чем в одном случае на миллион человек, сделавших прививку в Британии, и (тромбы – Ред.) также могут возникнуть естественным путем – причинной связи с вакциной не было установлено", – сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, страны Евросоюза массово останавливают использование препарата от коронавируса компании AstraZeneca. От вакцинации уже отказались в Дании, Норвегии, Италии, Исландии, Болгарии, Румынии, Таиланде и др. Стоит ли бояться британской разработки – читайте в нашем материале.

Также мы писали, что медсестра одной из клиник Грузии впала в кому сразу же после вакцинации препаратом AstraZeneca. Теперь Минздрав может остановить кампанию по иммунизации населения.