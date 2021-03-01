Словакия значительно ужесточает карантин в связи с COVID-19

Правительство Словакии заявило об ужесточении со среды, 3 марта, противоэпидемических мер в связи с коронавирусом, в частности о введении ограничений на передвижение граждан.

Об этом говорится в сообщении правительства премьер-министра Игоря Матовича, опубликованном в воскресенье, передает Reuters.

Решение было принято после нескольких дней совещаний с экспертами, поскольку Словакия вошла в число наиболее пострадавших от последней волны COVID-19 стран.

Отмечается, что если введенные с 3 марта ограничения не остановят распространение коронавируса, то к 21 марта правительство разработает еще более строгие ограничения на передвижение, включая закрытие компаний и границ.

В чем ограничат словаков

Передвижение. Начиная со среды, людям с 20:00 до 1:00 разрешается выходить только на работу или на прием к врачу. Остальные действующие на данный момент исключения из ограничений на передвижение будут действительны только с 5:00 до 20:00. Людям рекомендуют при возможности работать из дома.

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Респираторы. С 8 марта для нахождения в магазинах и в общественном транспорте словакам потребуются более эффективные респираторы класса FFP 2.

Обучение. Дошкольное образование и младшие классы начальной школы будут принимать только детей, чьи родители не могут работать из дома.

Отметим, по состоянию на 28 февраля в стране с населением 5,5 миллиона человек зарегистрировано 308 083 случая заражения COVID-19, из них 7189 смертельные.

Напомним, в январе в Словакии были зафиксированы первые случаи заражения "британским" штаммом коронавируса.

Мы также сообщали, что в Ирландии отели, бары, рестораны и другие предприятия в сфере гастрономии и гостеприимства останутся закрыты по меньшей мере до середины лета из-за высокого уровня случаев заболевания COVID-19.