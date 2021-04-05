Словения приостановила вакцинацию AstraZeneca людей моложе 60 лет

Власти Словении приняли решение приостановить вакцинацию жителей моложе 60 лет с использованием препарата британско-шведского концерна AstraZeneca.

Об этом со ссылкой на Министерство здравоохранения страны передает DW.

Решение принято в связи с возможной опасностью образования тромбов у привитых этой вакциной людей. В Словении решили подождать результатов исследований, которые докажут или опровергнут связь между применением этой вакцины и тромбозом.

Отметим, ранее ряд стран Европы приостанавливали использование вакцины AstraZeneca, поскольку в редких случаях у привитых людей образовывались тромбы и некоторые из вакцинированных скончались.

После проведения проверки Европейским агентством лекарственных средств (EMA) многие страны возобновили применение этой вакцины, но затем снова приостановили.

Реклама

В частности, повторно запретили использование вакцины AstraZeneca для людей младше 60 лет власти Германии.

Мы также сообщали, что Соединенные Штаты закрывают производство вакцины AstraZeneca на заводе Emergent Biosolutions в Балтиморе.

5 фактов о новом локдауне, которые должен знать каждый. Пенсионер-влогер Дед Панч в новом выпуске ютуб-шоу объяснил: что, где и когда будет закрыто. А также провел опрос и узнал, как этот локдаун восприняли украинцы.