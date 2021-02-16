Смерть и вакцина: почему умирают люди и как этого избежать

Некоторые летальные случаи медики до сих пор не могут объяснить

Вчера стало известно о смерти 85-летнего мужчины на Крите, Греция, который умер после вакцинации от коронавируса. Местные СМИ еще до официальных результатов вскрытия заявили о том, что смерть от инсульта не была вызвана с инъекцией – "это была внезапная смерть, которая как раз совпала со временем введения вакцины".

Сайт "Сегодня" собрал самые спорные летальные случаи, когда привитые пациенты умирали спустя продолжительное время после вакцинации или не входили в группу риска – напомним, что подавляющее число смертей связано с тяжелыми хроническими заболеваниями пациентов старше 80 лет. А заодно попытался разобраться в причинах.

Смерть в новогоднюю ночь

Если греческий пациент скончался через 15 минут после вакцинации, то 41-летняя португальская медсестра Соня Асеведо скончалась через 48 часов, как раз в новогоднюю ночь. При этом в материале Daily Mail отмечается, что сразу после вакцинации никаких побочных эффектов не наблюдалось.

Соня Асеведо получила вакцину в числе 538 сотрудников онкологической клиники в Порто, где женщина работала свыше 10 лет. По словам дочери покойной, единственное, на что она жаловалась – на "дискомфорт" в месте, куда была сделана инъекция, в остальном было "все в порядке".

Мало того, в пресс-релизе, разосланном 5 января, министерство юстиции Португалии сообщило, что предварительные результаты вскрытия "не установили прямой связи с вакциной против COVID-19". Тип вакцины не указывается.

Забыли проконсультироваться с врачом

Еще более продолжительный срок между прививкой и летальным исходом – почти пятеро суток, был зафиксирован в швейцарском кантоне Люцерн также накануне Нового года. Об этом сообщило издание Der Zeitpunkt.

Вакцинация проводилась 24 декабря в доме престарелых, причем инъекции делали всем обитателям. Отмечается, что использовалась вакцина, разработанная немецкой компанией BioNTech и американской Pfizer, что 91-летний пациент страдал от деменции и что персонал дома престарелых накануне вакцинации не консультировался с домашним врачом покойного.

Позднее, 26 декабря, мужчина пожаловался на боли в уретре и животе, у него упало давление и повысился пульс. Домашний врач осмотрел пациента только 27 декабря, а утром 29-го у больного резко ухудшилось самочувствие, и он скончался.

Позднее швейцарский регулятор лекарственных препаратов Swissmedic заявил, что вакцина здесь не при чем – кроме деменции, умерший страдал еще от нескольких заболеваний. Вывод – "смерть наступила по естественным причинам".

"Важно отметить, что серьезные побочные эффекты, в том числе смерти, не связанные с вакциной, к сожалению, будут происходить с высокой вероятностью", – заявили в компании Pfizer.

Редкое иммунное заболевание

Рекордный срок – 16 дней между вакцинацией и смертью, был поставлен в Майами, США, где после прививки вакциной Pfizer скончался 56-летний акушер Грегори Майкл.

Фото: Facebook

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Как пишет The New York Times, через несколько дней после инъекции у него обнаружили острую нехватку тромбоцитов. У якобы совершенно здорового мужчины, по свидетельству членов семьи, ведущего здоровый образ жизни, обнаружилась болезнь Верльгофа – иммунное заболевание, при котором организм принимает тромбоциты за чужеродные тела. В результате смерть наступила 3 января от кровоизлияния в мозг.

Супруга покойного в интервью таблоиду Daily Mail обвинила во всем вакцину. В компании Pfizer ее уверенность не разделяют.

Причины и решения

В Норвегии, где зарегистрирована самая высокая смертность на фоне вакцинации среди европейских стран (умерло 23 привитых пациента старше 80 лет), было решено тщательно обследовать возрастных пациентов перед прививкой.

"Это может быть совпадение, но мы не уверены. Существует вероятность того, что побочные реакции, которые не опасны для более молодых пациентов и являются обычным делом при вакцинации, могут усугубить основное заболевание у пожилых людей", – заявил Стейнар Мадсен, медицинский директор Норвежского агентства по лекарственным средствам (NOMA).

Побочные действия, о которых упоминает Мэдсен – это лихорадка, тошнота и диарея. (Другие источники указывают такой симптом, как головная боль.) В результате норвежским врачам было приказано проводить более тщательное обследование пожилых пациентов, страдающих хроническими заболеваниями.

Другая причина, которую назвал главный врач Небраски Гэри Энтони – анафилактический шок, тяжелая форма аллергической реакции, в том числе и на лекарства, которая дает, в среднем, 20% показатель смертности. Но в краткосрочной перспективе.

"Обычно смерть от вакцины COVID-19 может быть связана с анафилаксией и происходит в течение относительно короткого периода времени после вакцинации. Хотя я не могу рассуждать о тех случаях, когда люди умирают через несколько дней или недель после введения вакцины, это наиболее вероятно из-за других основных факторов", – заявил Гэри Энтони.

К слову, в США только в период с 14 декабря по 7 февраля, по данным издания CNBC, в Центры по контролю и профилактике заболеваний поступило 1 700 сообщений о летальных случаях после вакцинации.

Есть еще один нюанс. Издание Duetche Welle в своем расследовании о причинах смертности приводит письмо пресс-секретаря Института Пола Эрлиха, в котором указывается на то, что защита от COVID-19 "включается" через 7–14 дней после второй вакцинации (срок, когда прививка начинает "работать", в зависимости от вакцины). Поэтому заболевание и даже смертельный исход от последствий COVID-19 вполне возможны после получения первой дозы вакцины. Отметим, что в Германии используют для вакцинации BioNTech-Pfizer и Moderna.

Также напомним, что 15 февраля Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения получил заявку на регистрацию в Украине COVID-вакцины от компании AstraZeneca.

В ведомстве отметили, что вчера Всемирная организация здравоохранения одобрила препарат британо-шведского производителя для экстренного применения, тем самым разрешив его использование в рамках инициативы COVAX.