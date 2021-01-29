Смерть в прямом эфире: почему челленджи в соцсетях опасны (видео)

В США подростки транслировали, как убивают 15-летнюю девушку онлайн. В Италии 10-летний ребенок пытался повторить опасный челлендж в TikTok, накинул пояс на шею и погиб. Несовершеннолетняя из Киева агитировала полтысячи детей совершать самоубийство и причинять себе боль.

Зачем они это делают и как родителям предотвратить смертельные последствия – рассказывает Дарья Трунова.

В TikTok можно найти видео под названием "собачий кайф". Подростки перекрывают друг другу кислород. Некоторые от такого теряют сознание. Администраторы соцсети обычно блокируют такие видеозаписи, но все равно они время от времени появляются.

Похожий вызов на выносливость приняла и 10-летняя девочка из Палермо. Она умерла от асфиксии, то есть нехватки воздуха, потому положила себе ремень на шею и задержала дыхание. Ее нашла мертвой 5-летняя сестра в ванной комнате, а рядом лежал телефон. В руководстве TikTok открещиваются, мол таких челленджей в соцсети нет.

Не менее популярны среди подростков и "группы смерти". Их основатели призывают участников калечить себя и лишать жизни. Одну из таких в соцсетях разоблачила украинская киберполиция. Группа работала более года, охватив полтысячи ребят в Украине, Беларуси и России. Куратором была 13-летняя девочка из Киева. Почти каждый из них отправлял фото- и видеосообщения, что они наносят себе увечья.

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Психолог Елена Рыхальская объясняет, что дети хотят выделиться в толпе. А еще доказать сверстникам, что ничего не боятся:

"Они хотят выразиться не только в толпе, а в очень главной для них – ролевой толпе. Детям свойственно думать, что именно со мной ничего не случится. Я смогу. Именно у меня получится. И тогда я стану героем".

Выделиться каждый пытается по-своему. Например, в похожем на TikTok приложении детвора от пяти лет выкладывает видео со своим участием. Они танцуют полуобнаженными, откровенно двигаются, демонстрируя несвойственную этому возрасту сексуальность. Увидеть это может каждый, потому возрастных ограничений по регистрации и просмотру видео нет. 13-летняя Алина сама скачала такое приложение, но потом удалила, потому что считает такой контент слишком вредным.

Алина Болгова и сама снимает видео для TikTok. Делает это вместе с отцом. Обычно это ролики о самообороне и айкидо, которым занимается девочка. Съемка минутного ролика может занять полчаса. Иногда они ругаются, как правильно поставить камеру, но проводят время вместе.

Отец Алины – эксперт по кибербезопасности Руслан Болгов, признается, это лучший способ – развлечь ребенка и понять, что ей интересно:

"Каждый родитель должен понять: если ребенок находится в социальной сети – TikTok, Instagram, Likee, где угодно, вы должны находиться там же. Вы должны отслеживать контент, который смотрит ваш ребенок, не пускать это на самотек".

Если же родители не интересуются жизнью ребенка в интернете, он может стать жертвой травли, сексуальных домогательств, желающих детской порнографии, мошенничества. Чтобы знать, как говорить с ребятами о безопасности в интернете, можно пройти бесплатную онлайн-школу.

Видео: Сегодня

Напомним, в селе Чайка под Киевом 10-летний мальчик выбросился с балкона 15-го этажа. По словам очевидцев, на балконе остался рюкзак ребенка, обувь и верхняя одежда.

Как объяснили в полиции, семья была вполне благополучной полиции, поэтому у ребенка не было совершенно никаких причин прыгать с балкона.