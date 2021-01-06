SMS бывшему: появились новые подробности о жуткой смерти украинки в Турции

30-летняя киевлянка Кристина Новицкая последний год жила в курортном городке Бодрум

Появились новые детали жуткой смерти украинки Кристины Новицкой в Турции.

Как сообщает "Сегодня" со ссылкой на СМИ, незадолго до смерти женщина написала SMS своему бывшему парню, в котором просила позаботиться о ее семье, если она умрет.

Сам он подтвердил, что сообщение получил, но сразу удалил.

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Напомним, 30-летняя киевлянка Кристина Новицкая последний год жила в курортном городке Бодрум на территории элитного комплекса. Официально не работала, однако известно, что преподавала танцы и была моделью.

Видео: Сегодня

Напомним, женщину нашли в доме на стуле с полиэтиленовым пакетом на голове и со скованными за спиной руками в наручниках.

В настоящий момент полиция рассматривает две версии гибели Кристины Новицкой.