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Сначала снежками, а потом и ногами: в Москве протестующие не пропустили машину с мигалкой (видео)

23 января, 18:57

Ольга Литвин

Москвичи скандировали: "Позор!", после чего остановили автомобиль, похожий на правительственный

В Москве вдоль Цветного бульвара и сквера участники акции забросали снежками подъезжающую машину с мигалкой, очевидно, правительственную, с криками: "Позор!".

На этом видео протестующие уже остановили автомобиль и пинают его ногами:



Несанкционированные акции протеста в Москве и в регионах России начались сегодня, 23 января. Причиной стал арест оппозиционного политика Алексея Навального 18 января.

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Напомним, жену Навального Юлию уже выпустили из отделения полиции.

Ранее поддержать Навального вышли и российские знаменитости.

Российский полицейский взял сторону Алексея Навального:

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