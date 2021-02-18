Снежный шторм в США: люди жгут заборы и умирают от отравления газом (фото)

На юге США продолжается сильнейший зимний шторм – несколько десятков погибших, дома без электричества, а миллионы людей пытаются выжить без воды и тепла.

Журналисты "Сегодня" рассказывают, как американцы переживают снежный апокалипсис.

Погода только ухудшается

Заморозки, снега и холодный ветер накрыли те регионы, которые традиционно считаются самыми жаркими в США. По данным метеорологов, сейчас буря в Техасе начала успокаиваться. Но предупреждения об экстремальных погодных условиях продолжают действовать в отношении регионов, где живет более 100 млн человек.

Ожидается, что рекордные холода в южных регионах будут держаться еще в течение нескольких дней. Сейчас снегом покрыто более 71% всей американской территории.

Barbara Gauntt/Clarion-Ledger / Reuters

Люди остались без электричества

Жители Техаса не устанавливают теплоизоляцию на случай холодной погоды. Поэтому в результате отключения электричества температура в домах упала до минусовых значений.

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Из-за нехватки дров для обогрева люди начинают сжигать все деревянные предметы, которые имеют: игрушки, украшения, картины и даже заборы.

"Многие не осознают серьезности происходящего. Люди сносят свои заборы, чтобы сжечь... Мы начали жечь маленькие деревянные кубики моей дочери, потому что было слишком холодно", – рассказал жительница города Киллин Энджел Гарсия.

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Снегопад также нарушил транспортное сообщение, а следовательно, и поставки вакцин от COVID-19. Поэтому центры иммунизации пришлось закрыть.

Mike Schenk / The-Daily-Record.com / Reuters

Десятки погибших

Как пишет CNN, по меньшей мере 38 человек погибли из-за морозов и последствий, вызванных стихийным бедствием. Некоторые стали жертвами автомобильных аварий, а также отравления выхлопами машин, которые часто используют для обогрева.

А в районе Хьюстона при пожаре погибла семья из четырех человек – они разожгли камин, чтобы согреться.

"Это просто катастрофа с точки зрения здравоохранения. Во время похолодания (отравления углекислым газом – Ред.), конечно, происходят, но такого большого числа мы не видели никогда", – сказал один из медиков в Хьюстоне.

Antranik Tavitian/Detroit Free P / Reuters

Напомним, в Германии несколько суток бушевала непогода. Сначала зимний шторм пришел на север и запад страны, после чего обрушился на восточные и южные районы.

Кроме того, снегопады и метели накрыли север Европы – в Нидерландах сильнейшая за десятилетия метель, в Германии – не ходит транспорт, а британцы вспомнили о "Звере с востока".