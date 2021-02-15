Снижает риск на 92%: в Израиле подтвердили эффективность вакцины Pfizer

Вакцина от коронавируса производства компаний Pfizer/BioNTech не только очень эффективна для снижения уровня заражений COVID-19, но и положительно влияет на протекание заболевания, если заражение все-таки произошло.

Об этом свидетельствуют результаты исследования израильской медицинской организации Clalit среди жителей Израиля, передает Newsru.co.il.

В исследовании были задействованы данный 1 200 000 израильтян, из которых половина была вакцинирована, а вторая половина – еще не сделали прививку.

Отмечается, что исследователи впервые сравнивали данные тех, кто прошел вакцинацию, и контрольной группы, чтобы узнать, как работает вакцина.

Обе группы были поделены на подгруппы по возрасту, общему состоянию здоровья, принадлежности к той или иной группе риска и хроническим заболеваниям.

В исследовании использовали данные 170 тысяч человек старше 60 лет, и 430 тысяч человек от 16 до 59 лет.

Согласно результатам исследования, в случае заражения после вакцинации Pfizer/BioNTech количество проявлений симптомов заболевания снижается на 94%, а риск того, что в случае заражения болезнь будет протекать в тяжелой форме – на 92%.

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В Clalit также утверждают, что эффективность вакцины сохраняется во всех возрастных группах, включая лиц старше 70 лет.

Напомним, препарат Pfizer/BioNTech стал первой одобренной в Японии вакциной от коронавируса.

Мы также сообщали, что в Израиле через три недели после начала массовой вакцинации препаратом Pfizer/BioNTech зафиксировали спад количества заражений и госпитализаций.