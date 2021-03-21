Сняла репортаж о "вилле Навального": российской пропагандистке вручили престижную награду

Премию "Золотое перо России" получила пропагандистка Анастасия Попова, которая сняла репортаж о квартире в Германии, где жил политик Алексей Навальный после лечения.

Об этом сообщают на сайте Союза журналистов РФ.

Организаторы подчеркивают, что премию Попова получила за свои репортажи из "воюющей Сирии". Но, по факту, награду ей вручили практически сразу после репортажа о Навальном. Вероятно именно этот сюжет поспособствовал.

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Речь идет о доме, который арендовал Навальный с семьей после того, как был выписан из госпиталя, где проходил лечение после отравления "Новичком". В сюжете пропагандистка возмущается стоимостью дома, показывает все уголки вплоть до ершиков для унитаза.

После обнародованного сюжета появилась реакция владельца дома. Он сообщил, что пропагандисты ввели его в заблуждение. Они назвались семейной парой туристов и вели съемку без разрешения. Ему пришлось обратиться в полицию.

Ранее мы сообщали, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении гендиректора пропагандистского "Первого канала" Константина Эрнста орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени.