Соцсеть для "избранных": почему все говорят о Clubhouse и как получить инвайт

Мы разобрались, в чем особенность соцсети

В 2020 году бывшие разработчики Google Пол Дэвисон и Роган Сэт разработали новую уникальную соцсеть Clubhouse, где можно общаться только голосовыми сообщениями.

Как пишет The Guardian, к соцсети недавно присоединились гендиректор SpaceX Илон Маск и основатель Facebook Марк Цукерберг, что и вызвало интерес пользователей к приложению.

Сайт "Сегодня" разобрался, чем соцсеть отличается от остальных и почему обогнала в топ-приложениях App Store Facebook и Whatsapp, заняв третью позицию после Telegram и Viber.

В чем особенность Clubhouse

В отличие от других популярных соцсетей, где в основном происходит виртуальное общение, разработчики Clubhouse решили сделать ставку именно на живое общение. Коммуникация в приложении происходит только в режиме реального времени.

К слову, сама соцсеть состоит из так называемых комнат и клубов, которые может создать зарегистрированный пользователь на любую тематику. После этого всем его подписчикам приходит уведомление с приглашением к беседе.

Фото: REUTERS/Florence Lo/Illustration

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Как происходит общение

Во время разговора люди, которые участвуют в беседе, делятся на две группы – спикеров и слушателей. По сути, спикером может стать каждый, достаточно лишь "поднять руку" и задать вопрос тому, кто выступает.

Если пользователь три раза организовал дискуссии в комнатах, он может создать свой постоянный так называемый клуб.

Clubhouse

Что можно там услышать

В Clubhouse есть самые различные темы для разговоров – от спорта до религии. Сразу после получения доступа пользователь видит страницу с темами, где можно найти людей с похожими интересами и подписаться на них.

Как попасть в Clubhouse

Пока приложение доступно только для пользователей iPhone. Его можно скачать в App Store. Версия для Android пока находится в разработке.

Однако установить приложение и зарегистрироваться просто так нельзя – для этого необходимо получить приглашение от пользователя, который уже допущен администрацией соцсети. Такие реферальные ссылки для доступа появились на черном рынке, за которые хотят от 50 до 800 долларов.

Однако все же стоит отметить, что приложение в большей мере пользуется популярностью за рубежом, поэтому пока большинство бесед проходит на английском языке.

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