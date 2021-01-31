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Совсем один: Трампа бросили его адвокаты – CNN

31 января, 19:49

Ольга Литвин

Ни один из пяти профессиональных юристов не согласился защищать экс-президента

45-й президент США Дональд Трамп остался без адвокатов в преддверии своего импичмента.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Команда из пяти адвокатов, которые должны были защищать экс-президента США во время судебного рассмотрения дела об импичменте, попрощалась со своим подзащитным. И это произошло менее чем за две недели до начала процесса.

Речь идет о ведущем адвокате Трампа Бутче Бауэрсе, который должен был возглавлять группу юристов, среди которых:

Как оказалось, юристы не смогли согласовать с Трампом стратегию защиты.

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Экс-президент требовал строить ее в соответствии с известной линией о проигранных выборах из-за фальсификаций. Адвокаты же предлагали сосредоточиться на вопросе незаконности импичмента после окончания срока президентских полномочий.

Напомним, экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не планировал лично присутствовать на слушаниях в Сенате по делу о своем импичменте.

Ранее демократы в Сенате США пообещали быстрый процесс импичмента Трампа.

О политическом антирекорде Дональда Трампа смотрите в нашем сюжете. Президенту США впервые в истории дважды объявили импичмент:

Видео: Сегодня

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