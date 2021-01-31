Совсем один: Трампа бросили его адвокаты – CNN

45-й президент США Дональд Трамп остался без адвокатов в преддверии своего импичмента.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.
Команда из пяти адвокатов, которые должны были защищать экс-президента США во время судебного рассмотрения дела об импичменте, попрощалась со своим подзащитным. И это произошло менее чем за две недели до начала процесса.
Речь идет о ведущем адвокате Трампа Бутче Бауэрсе, который должен был возглавлять группу юристов, среди которых:
- Дебора Барбье (ключевой юрист в команде);
- Джошуа Говард (занимался расследованием дела 42-го президента США Билла Клинтона и Моники Левински);
- Джонни Гессер (присоединился позже, но ушел со всеми);
- Грег Харрис (заключающий список адвокат тоже отказался работать с 45-м президентом США).
Как оказалось, юристы не смогли согласовать с Трампом стратегию защиты.
Экс-президент требовал строить ее в соответствии с известной линией о проигранных выборах из-за фальсификаций. Адвокаты же предлагали сосредоточиться на вопросе незаконности импичмента после окончания срока президентских полномочий.
Напомним, экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не планировал лично присутствовать на слушаниях в Сенате по делу о своем импичменте.
Ранее демократы в Сенате США пообещали быстрый процесс импичмента Трампа.
О политическом антирекорде Дональда Трампа смотрите в нашем сюжете. Президенту США впервые в истории дважды объявили импичмент:
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