Созданный Маском космический корабль впервые перестыковался к МКС: видео

В конце месяца к освободившемуся шлюзу присоединится еще один Crew Dragon

Члены экипажа Международной космической станции впервые в истории перестыковали космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX.

Этот процесс транслировали на YouTube-канале NASA.

На борту Crew Dragon находились три американских астронавта Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер и японец Соити Ногути.

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Сперва они отстыковали корабль Resilience от переднего порта (который выходит к Земле) американского модуля МКС Harmony и перенаправили его к шлюзу, который выходит в космос. Собственно повторная стыковка происходила в автоматическом режиме.

Фото: коллаж "Сегодня" Реклама

Весь процесс занял около 40 минут.

Необходимость в перестыковке возникла, чтобы освободить место для другого корабля Crew Dragon – Endeavour, который должен 23 апреля доставить на МКС американских астронавтов Шейна Кимброу и Меган Макартур, японца Акихико Хосидэ и француза Тома Песке.

Этот же корабль доставит Хопкинса, Гловера, Уокера и Ногути на Землю. На МКС они находятся с 17 ноября.

Напомним, что в мае прошлого года SpaceX стала первом в истории частной компанией, которая доставила астронавтов на МКС. На этом фоне NASA, которая девять лет до этого пользовалась услугами "Роскомоса", заключила контракты с компанией миллиардера Илона Маска.