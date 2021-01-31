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Срывают защитные маски с протестующих и фотографируют: в Казани полицейские отметились странной выходкой

31 января, 14:52

Виктория Барановская

Видимо, они хотят задержать их за нарушение карантина

В Казани, где люди вышли на акцию протеста в поддержу российского оппозиционного политика Алексея Навального,полицейские срывают с задержанных защитные маски.

Об этом сообщает Avtozak LIVE.

Они срывают маски и фотографируют их на мобильный телефон. Видимо, это делается для того, чтобы задержать людей не только за участие в протеста, но и за нарушение карантина, который ввели из-за пандемии коронавируса.

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На фото видно, что людей посадили в снег.

Напомним, что "Сегодня" ведет текстовый онлайн о митингах в поддержку Навального в России.

Также в Сети появилось показательное фото из Красноярска. Там силовики окружили протестующих и начали их задерживать внутри импровизированного квадрата. По последним данным, там задержали 194 человека.

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