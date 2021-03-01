Украина получит 125 млн долларов военной помощи от США

Байден меньше двух месяцев на посту, а уже пообещал крупную поддержку для ВСУ

США выделят Украине 125 млн в рамках федеральной программы "Инициатива помощи по безопасности Украине" (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI).

Об этом в ходе брифинга 1 марта сообщил пресс-секретарь Министерства обороны США Джон Кирби.

Военная помощь поступит в виде вооружений и программ подготовки солдат Вооруженных сил Украины.

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"Министерство объявляет о пакете в 125 миллионов долларов в рамках "Инициативы помощи по безопасности Украине", что включает подготовку, вооружения и консультирование", – сказал Кирби.

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Таким образом, подчеркнул спикер Пентагона, США подтверждают свою готовность предоставлять Украине летальное оружие оборонного характера для противодействия российской агрессии.

Помощь поможет ВСУ "более эффективно защищаться от российской агрессии, обеспечить свои границы и усилить операционное сотрудничество с НАТО".

Больше подробностей Пентагон предоставит позже. Напомним, в декабре Конгресс поддержал законопроект об оборонном бюджете США на финансовый 2021 год, который включает 250 млн долларов военной помощи Украине. Видео: Сегодня Также мы писали, что Госдеп может снова назначить спецпредставителя США по Украине, должность которого пустует с момента отставки Курта Волкер с нее в сентябре 2019 года.