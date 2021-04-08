США готовят новые санкции против окружения Путина – СМИ

США готовят новые санкции не только против "Северного потока – 2", но и в отношении окружения президента РФ Владимира Путина за вмешательство в выборы и хакерские атаки.

Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на троих неназванных американских чиновников.

Стало известно, что администрация президента США Джо Байдена завершила разведывательную проверку возможных правонарушений России, таких как вмешательство в выборы США и хакерская атака SolarWinds. Этим самым Белый дом подготовил почву для ответных мер в отношении россиян.

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В качестве ответа американская администрация рассматривает вариант с выдворением российских разведчиков в США под дипломатическим прикрытием. Также могут быть введены санкции против людей, близких к Путину, а также агентств, связанных с вмешательством в выборы.

Напомним, 16 марта национальная разведка США рассекретила свой доклад о вмешательстве в выборы в США в 2020 году, сфокусированный на действиях трех стран – Ирана, Китая и России, причем треть доклада касается именно РФ. Согласно документу, Россия снова вмешивалась в президентские выборы и не без участия украинских граждан пыталась повлиять на их исход, дискредитируя победившего в результате голосования демократа Джо Байдена.

В свою очередь Россия закатила истерику из-за доклада разведки США.