США хотят оживить стратегическое партнерство с Украиной

У Байдена заявили о поддержке Зеленского в борьбе с коррупцией и реформах

В администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена рассчитывают на активизацию стратегического партнерства с Украиной и поддерживают борьбу с коррупцией и реализацию реформ, которые бы обеспечили безопасность и процветание народу Украины.

Об этом советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в ходе телефонного разговора с главой ОП Андреем Ермаком, сообщили в Белом доме.

"Он сообщил о намерении администрации Байдена оживить наше стратегическое партнерство в поддержку плана президента Владимира Зеленского по борьбе с коррупцией и реализации программы реформ, которые обеспечат справедливость, безопасность и процветание народу Украины", – говорится в сообщении.

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Салливан также подтвердил неизменную поддержку Соединенными Штатами суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины на фоне продолжающейся войны на Донбассе.

Напомним, ранее в ОП сообщили, что Андрей Ермак обсудил с советником Байдена реформы, противостояние дезинформации и мирное урегулирование на Донбассе.

Мы также сообщали, что в Администрации президента США Джо Байдена ждут от украинской власти определенных результатов, чтобы будущий телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским был подкреплен действиями.