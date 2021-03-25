Неправильно боролись с пандемией: Гейтс указал на ошибки США и Европы

Главная ошибка западных стран в борьбе с коронавирусной пандемией – промедление с диагностированием и изоляцией заболевших.
Об этом в интервью польскому изданию Gazeta Wyborcza заявил основатель Microsoft Билл Гейтс.
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Он напомнил, что был одним из тех, кто предупреждал, что "за небольшую цену можно подготовиться и избежать проблемы". Одна из его рекомендаций – как можно скорее быть в состоянии диагностировать больных – была проигнорирована.
"Технология ПЦР позволяет провести очень точный тест, и если на ранней стадии эпидемии проверить достаточное количество людей и поместить в карантин тех, у кого положительный результат, тогда можно избежать того экспоненциального роста, который привел к такому широкому локдауну", – сказал Гейтс.
Он отмечает, что некоторые страны, которые сейчас достаточно успешно сдерживают COVID-19 – например, Австралия, Южная Корея и Новая Зеландия – последовали его совету, но большая часть Европы, Южной Америки и США этого не сделали.
"Мы заплатили за это огромную цену", – добавил миллиардер.
Второй ошибкой западных правительств Билл Гейтс считает, что они обратись за помощью не к тем экспертам.
"Даже когда эпидемия ударила, у нас все еще был шанс – если бы мировые лидеры заранее подготовились к этому или хотя бы обратились к нужным ученым, которые сказали бы: следите за количеством тестов и следите за изоляцией! – тогда страны могли бы справиться гораздо лучше", – считает Гейтс.
Напомним, ранее он предположил, как мир должен бороться со следующей пандемией.
Также мы писали, что всемирная пандемия не помешала Биллу Гейтсу разбогатеть на 11 млрд долларов.
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