США назвали главное условие для новых санкций против "Северного потока – 2"

У Байдена заверили, что от дополнительных санкций не отказываются

Если в течение трех месяцев будут вычислены дополнительные юридические лица, причастные к реализации проекта "Северный поток – 2", США введут новые санкции.

Об этом, как сообщает Washington Examiner, на брифинге 11 марта заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

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Он напомнил о том, что Госдеп обязан каждые 90 дней предоставлять Конгрессу доклады об ограничениях в отношении компаний-участниц проекта. Это время необходимо для оценки деятельности вокруг трубопровода.

"Если эта деятельность будет соответствовать критериям для введения санкций, то у меня нет никаких сомнений в том, что эта администрация выполнит требования закона. И если закон говорит о том, что против этих юридических лиц должны быть введены санкции за их деятельность вокруг трубопровода, то, я полагаю, вы услышите от нас об этом дополнительно", – сказал Прайс.

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Напомним, что в февральском докладе Госдеп упомянул судно "Фортуна" и его собственника – компанию "КВТ-Рус", которые 22 февраля включили в список санкций в соответствии с законом "О защите энергетической безопасности Европы".

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Как мы уже писали, на этой неделе ряд конгрессменов-республиканцев обратились к госсекретарю Энтони Блинкену с требованием поскорее ввести новые санкции против газопровода "Северный поток – 2".