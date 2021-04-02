США не бросят Украину наедине с Путиным: о чем Зеленский говорил с Байденом

Президент Украины раскрыл подробности своего первого телефонного разговора с американским коллегой

В случае агрессии России Соединенные Штаты не оставят Украину наедине с армией Владимира Путина.

Как сообщил в сегодняшнем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский, об этом ему сказал американский коллега Джо Байден.

Два лидера провели сегодня первый телефонный разговор, который Зеленский назвал подтверждением поддержки действий Украины на Донбассе со стороны США.

Видео: Сегодня

"Президент Байден заверил меня, что Украина никогда не останется один на один против агрессии России", – отметил Зеленский.

Во время беседы Байден упомянул события 6 января в Вашингтоне, когда толпа сторонников экс-президента Дональда Трампа пыталась взять штурмом Капитолий и помешать объявлению победы Джо Байдена на выборах. В этом контексте он отметил, что США и Украины "важно сегодня защищать демократию".

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Кроме того, американский лидер отметил реализацию и поддержал продолжение в Украине реформ, в частности, антикоррупционной, судебной и реформы Конституционного суда.

"По словам президента Байдена, в вопросах борьбы с коррупцией США и Украина – братья по оружию", – добавил Владимир Зеленский.

Еще одной темой беседы стало участие США в Крымской платформе и предстоящий визит президента Байдена в Украину.

Напомним, что телефонный разговор двух лидеров состоялся на фоне обострения ситуации на Донбассе. Ранее министр обороны США Ллойд Остин тоже заверил Киев в поддержке в случае российской агрессии.