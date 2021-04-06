США о вступлении Украины в НАТО: Мы решительно поддерживаем, но...

В Белом доме напомнили, кто будет принимать решение по Украине

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена обсуждает с Украиной ее стремление стать членом Североатлантического альянса (НАТО) и поддерживает его, но окончательное решение будут принимать не США.

Об этом заявила на ежедневном брифинге во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Reuters.

Она подчеркнула, что Украина давно хочет вступить в НАТО, и Соединенные Штаты всецело поддерживают ее в этом.

"Мы их решительно поддерживаем, мы поддерживаем их… но это решение должно принимать НАТО", – сказала Псаки.

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Ранее президент Владимир Зеленский на фоне стягивания Россией войск к границе с Украиной призвал НАТО проложить дорожную карту для страны, чтобы она присоединилась к Альянсу. Зеленский считает, что вступление Украины в НАТО – единственный путь к окончанию войны на Донбассе.

В то же время на брифинге во вторник, 6 апреля, представитель Министерства обороны США отказался прокомментировать заявления Киева о вступлении Украины в НАТО.

Тем временем в России нервно отреагировали на переговоры Зеленского и Столтенберга. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пригрозил, что вступление Украины в НАТО усилит эскалацию.