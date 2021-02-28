США одобрили вакцину от коронавируса Johnson & Johnson

Управления по контролю качества продуктов и лекарственных препаратов (FDA) Соединенных Штатов одобрило вакцину от COVID-19 компании Johnson & Johnson к экстренному применению.

Об этом говорится в заявлении на сайте медицинского регулятора США.

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FDA разрешило вакцинировать препаратом Janssen в США людей в возрасте 18 лет и старше.

"После тщательного анализа данных ученые и врачи FDA определили, что вакцина соответствует нашим ожиданиям в отношении безопасности и эффективности, необходимых для разрешения вакцины для экстренного использования", – заявил представитель регулятора Питер Маркс.