США пообещали Украине поддержку в борьбе с российской агрессией

Соединенные Штаты пообещали Украине поддержать в борьбе с российской агрессией.

Об этом договорились глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Украины Андрей Таран во время телефонных переговоров.

Как Остин сообщил в Twitter, США продолжат поддерживать суверенитет Украины и ее территориальную целостность.

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"Продуктивный звонок сегодня моему украинскому коллеге Андрею Тарану. США непоколебимы в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и привержены созданию потенциала для защиты от российской агрессии", - написал Остин.

Как ранее заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, Соединенные Штаты могут и должны сыграть одну из ключевых ролей в прекращении военного конфликта на Донбассе.

Также ранее Соединенные Штаты призвали Россию вывести свои силы и оружие с оккупированных территорий Донбасса и прекратить агрессию против Украины.