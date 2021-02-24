Версія українською
$ 27,9
33,88

США продлили на год режим ЧС из-за COVID-19

24 февраля, 23:04

Юлия Безпечная

Байден заявил, что коронавирус продолжает представлять угрозу для страны

Президент Соединенных Штатов Джо Байден направил уведомление Конгрессу о продлении режима чрезвычайной ситуации в стране из-за пандемии COVID-19 еще на год с 1 марта 2021 года.

Об этом говорится в письме, опубликованном на сайте Белого дома.

"Пандемия COVID-19 продолжает создавать значительные риски для общественного здоровья и безопасности нации. Более 500 тыс. человек в стране погибли от этой болезни, и крайне важно продолжать борьбу и реагировать на COVID-19 с использованием всех возможностей федерального правительства", – обосновывает продление ЧС Байден.

Реклама

Согласно уведомлению, направленному Конгрессу, национальная чрезвычайная ситуация, вступившая в силу 1 марта 2020 года, должна продолжиться и после 1 марта 2021 года.

Напомним, 22 февраля Джо Байден объявил в стране пятидневный траур в память о более 500 тыс. американцев, умерших от осложнений COVID-19.

Мы также сообщали, что ВОЗ считает, что коронавирус получится победить только в том случае, если во всем мире будет проведена вакцинация.

Новости на эту же тему:
США Белый дом чрезвычайная ситуация коронавирус режим ЧП Джо Байден COVID-19

Реклама

Новости партнеров

Услуги стоматолога: за что не нужно будет платить в 2021 году
Внук Ярмоленко женился на бизнес-леди, которая старше на 12 лет
На чернігівській трасі сталася масштабна ДТП, є загиблі