США проверят Boeing 777 после возгорания двигателя в самолете

Федеральное управление гражданской авиации Соединенны Штатов (FAA) распорядилось проверить самолеты Boeing 777, в которых используются двигатели Pratt & Whitney PW4000, после того как один из них загорелся и детали обшивки лайнера находили у жилых домов в штате Колорадо.

Об этом говорится в заявлении главы FAA Стива Диксона, размещенном в Twitter .

"Я поручил издать чрезвычайную директиву с требованием немедленно начать проверки Boeing 777 с двигателями Pratt & Whitney PW4000. Это может привести к тому, что некоторые самолеты будут изъяты из эксплуатации", - говорится в заявлении.

Диксон считает, что в первую очередь следует проверить полые лопасти вентилятора, которые есть только в двигателях модели PW4000.

Тем временем авиакомпания United Airlines, которой принадлежит лайнер, с которым произошел опасный инцидент, сообщила, что добровольно временно прекращает полеты 24 самолетов Boeing 777 с упомянутыми двигателями.

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"Мы продолжим работать в тесном сотрудничестве с регулирующими органами, чтобы определить любые дополнительные шаги", – говорится в заявлении.

В Соединенных Штатах у самолета Boeing 777 с 241 пассажиром на борту, который вылетел из Денвера (штата Колорадо), во время полета загорелся двигатель, в результате чего обломки обшивки разлетелись по нескольким городкам – некоторые крупные куски упали в жилом районе города Брумфилд.

Напомним, в ноябре Федеральное управление гражданской авиации США разрешило американской корпорации Boeing вернуть в эксплуатацию скандальные авиалайнеры Boeing 737 Max. Подобное решение в течение нескольких месяцев приняли и в ряде других стран.

Полеты Boeing-737 Mаx приостановили во всем мире в марте 2019 года после двух авиакатастроф.