США в ООН снова напомнили о действиях России в Украине

Соединенные Штаты Америки никогда не признают аннексию Крыма Россией, которая продолжает преследовать и сажать тех, кто выступает против оккупации, и намерены и далее привлекать ее к ответственности за агрессию на востоке Украины.

Об этом заявила посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд на брифинге, посвященном деятельности ОБСЕ, передает "Радио Свообода".

"Недавно прошла седьмая годовщина вторжения и оккупации Крыма Россией и начала ее агрессии на востоке Украины... Агрессия далека от завершения. В Крыму власть России продолжает преследовать и сажать тех, кто выступает против оккупации, в частности крымских татар, этнических украинцев, представителей других религиозных и этнических меньшинств", – заявила посол.

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Напомним, помимо репрессий в Крыму Россия продолжает уничтожать его природные багатства – так недавно стало известно, что оккупанты ради водоснабжения Севастополя фактически уничтожили Инкерманский карьер, который пользовался большой популярностью у туристов и местных жителей.

Мы также сообщали, что Украина предложила НАТО пользоваться воздушным пространством возле оккупированного Крыма для того, чтобы остановить вмешательство российских диспетчеров в украинское авиапространство.