США введут санкции против РФ за вмешательство в выборы на следующей неделе – СМИ

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена намерена объявить о санкциях, связанных с вмешательством в американские выборы уже на следующей неделе.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на трех представителей Госдепартамента США.
В то же время собеседники издания не раскрыли никаких подробностей, связанных с ожидаемыми санкциями, но четко заявили, что они будут нацелены на несколько стран, среди которых Россия, Китай и Иран.
Отметим, во вторник национальная разведка США рассекретила свой доклад по вмешательству в выборы в США в 2020 году, сфокусированный на действиях трех стран – Ирана, Китая и России, причем треть доклада касается именно последней.
Согласно документу, Россия снова вмешивалась в президентские выборы и не без участия украинских граждан пыталась повлиять на их исход, дискредитируя победившего в результате голосования демократа Джо Байдена.
Напомним, в начале марта США продлили еще на год санкции против России из-за вооруженной агрессии против Украины и незаконной оккупации Крымского полуострова – таким образом, они будут действовать как минимум до 6 марта 2022 года.
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