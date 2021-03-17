США введут санкции против РФ за вмешательство в выборы на следующей неделе – СМИ

Вместе с Россией под санкции попадут Китай и Иран

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена намерена объявить о санкциях, связанных с вмешательством в американские выборы уже на следующей неделе.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на трех представителей Госдепартамента США.

В то же время собеседники издания не раскрыли никаких подробностей, связанных с ожидаемыми санкциями, но четко заявили, что они будут нацелены на несколько стран, среди которых Россия, Китай и Иран.

Отметим, во вторник национальная разведка США рассекретила свой доклад по вмешательству в выборы в США в 2020 году, сфокусированный на действиях трех стран – Ирана, Китая и России, причем треть доклада касается именно последней.

Реклама

Согласно документу, Россия снова вмешивалась в президентские выборы и не без участия украинских граждан пыталась повлиять на их исход, дискредитируя победившего в результате голосования демократа Джо Байдена.

Напомним, в начале марта США продлили еще на год санкции против России из-за вооруженной агрессии против Украины и незаконной оккупации Крымского полуострова – таким образом, они будут действовать как минимум до 6 марта 2022 года.