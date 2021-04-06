США ввели санкции против Турции за сделку с Россией

Соединенные Штаты с 7 апреля вводят санкции против турецкого Управления по оборонной индустрии (SSB), а также четырех чиновников за "крупную сделку" с оборонным сектором России в 2017 году.

Об этом говорится в уведомлении в Федеральном регистре США.

Согласно документу под санкциями оказались глава SSB Исмаил Демир и еще три чиновника, которые в нем работают. Они теперь не смогут посещать США, их активы в американской юрисдикции заблокируют и запретят американцам вести с ними дела.

Санкции введены по закону "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA).

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Какое именно соглашение было заключено в 2017 году, между Турцией и Россией не уточняется, но можно предположить, что речь идет о контракте на поставку Москвой Анкаре зенитно-ракетных комплексов С-400.

Ранее Турция заявляла, что не будет отказываться от купленных у России зенитно-ракетных комплексов С-400, даже несмотря на угрозу американских санкций.

Напомним, в НАТО объяснили, почему Турции не нужны российские ракетные комплексы – они несовместимы с технологиями Альянса и не могут быть интегрированы в его противовоздушную оборону.