США ввели санкции против украинской компании

США обвинили украинскую компанию Fides Ship Management в перевозке венесуэльской нефти и ввели против нее санкции.
Об этом сообщает "Голос Америки".
Также Министерство финансов США ввело ограничения в отношении четырех кораблей, которыми управляет компания:
- Baliar;
- Balita;
- Domani;
- Freedom.
Напомним, в 2019 году Соединенные Штаты ввели санкции против нефтяного сектора Венесуэлы, сразу после того, как США признали Хуана Гуайдо временным главой государства.
Ранее сообщалось, что после внесения семерых граждан в санкционный список США в Офисе президента Украины выразили готовность жестко реагировать на вмешательство украинских граждан в избирательный процесс в Соединенных Штатах.
Также мы писали о том, что Соединенные Штаты расширили санкции против России в рамках CAATSA (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act – Закон о противостоянии противникам Америки посредством санкций).
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