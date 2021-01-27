США закупят еще по 100 млн доз вакцин от COVID-19 Moderna и Pfizer

К концу лета будут привиты около 300 тысяч американцев

США планируют закупить в скором времени еще по 100 млн доз вакцин от коронавируса, разработанных компаниями Moderna и Pfizer.

Об этом заявил президент США Джо Байден, передает Reuters.

"Мы ожидаем, что эти дополнительные 200 млн доз будут поставлены летом", – сказал Байден.

По его словам, 200 млн доз препаратов уже заказаны. Байден выразил надежду на то, что его администрация вскоре сможет подтвердить закупку.

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Также власти увеличат поставку доз вакцин от COVID-19 штатам и территориям до 10 млн еженедельно. Ожидается, что к концу лета от коронавируса будут привиты около 300 тысяч американцев.

Согласно последним данным, в США зафиксировали более 25,4 млн случаев коронавируса, за последние сутки – 156 тысяч новых случаев.

Мы также сообщали, что в США выявили первый случай заражения новым вариантом коронавируса, известным в мире как бразильский.

Ранее мы писали, что США присоединятся к международному механизму доступа к вакцинам COVAX.