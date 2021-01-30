Стало известно, кому принадлежит "дворец Путина"

Так называемый "дворец Путина" на черноморском мысе Идокопас из резонансного расследования российского оппозиционера Алексея Навального принадлежит Аркадию Ротенбергу.

Об этом заявил сам миллиардер в интервью Telegram-каналу Mash.

"Дом на мысе Идокопас принадлежит Аркадию Ротенбергу", – пишет Telegram-канал.

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Журналисты Mash якобы попросили отозваться владельца. После этого Аркадий Ротенберг связался с Telegram-каналом.

"Я являюсь одним из бенефициаров. Объект сложный много было инвесторов. Но место там шикарное", – говорит Ротенберг в видео, которое опубликовал канал.