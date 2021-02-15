Знаменитый Лондонский зоопарк может не пережить коронавирус: там почти 23 тыс. животных

Лондонский зоопарк в Риджентс-парке в центре города может не пережить коронавирус.

Как сообщает "Reuters", зверинец закрыт для посетителей и теряет доход.

"Изоляция здесь была действительно сюрреалистичной – как будто из-за отсутствия посетителей это было очень грустное время для зоопарка", – сказала Рейтер Кейт Сандерс, руководитель группы больших кошек в зоопарке.

Вместе с зоопарком Уипснейд в Бедфордшире, к северу от Лондона, в нем насчитывается 22 949 животных.

Кормление их стоит около 1 миллиона фунтов (1,4 миллиона долларов) в месяц, и последнее ограничение приведет к потере 1,8 миллиона фунтов стерлингов в его бюджете сверх 15 миллионов фунтов стерлингов, потерянных в прошлом году.

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"Просто по-прежнему печально, что мы закрылись. Мы не можем уволить животных, и не можем уволить весь персонал, который заботится о животных", – сказала главный операционный директор ZSL London Zoo Кэтрин Инглэнд.

Зоопарк был закрыт на 18 недель в 2020 году, что свело на нет продажу билетов. Билеты для взрослых, включая добровольный взнос, в часы пик стоят 35 фунтов стерлингов, а билеты для детей – 22,75 фунтов стерлингов.

"Что еще более важно, мы здесь, чтобы вдохновлять людей на тему дикой природы, и пока мы закрыты, мы должны найти очень изобретательные способы для этого. Но ничто не может сравниться с тем, что люди в зоопарке и отлично проводят день. Это сложно – это действительно сложно", – добавила Кэтрин Инглэнд.

Ранее мы сообщали, что в марте Киевский зоопарк закрылся на карантин.

Также напомним, в Харькове сняли, как в закрытом из-за карантина зоопарке умываются звери.