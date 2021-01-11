Сторонники Трампа готовят "огромное восстание" в случае его импичмента – журналист

ФБР получило информацию о вооруженной группе, намеревающейся отправиться в столицу США Вашингтон 16 января з угрозами в адрес конгрессменов, что, если они попытаются отстранить Дональда Трампа с поста президента с помощью 25-й поправки конституции – произойдет огромное восстание.

Об этом со ссылкой на журналиста ABC Аарона Катерски сообщает издание Insider NJ.

По его словам, протесты планируются у законодательных собраний 50 американских штатов с 16 по 20 января, а у Капитолия в Вашингтоне — с 17 по 20 января.

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"Нам нужно будет защищать Капитолий каждый день и быть уверенным, что пришедшие имеют мирные намерения", – сказал полковник государственной полиции Пэт Каллахан.

А тем временем ФБР ищет информацию, которая поможет идентифицировать лиц, которые активно подстрекают к насилию в Вашингтоне. Спецслужба готова принимать подсказки и цифровые изображения беспорядков и насилия в здании Капитолия и его окрестностях.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, как сторонники Трампа планировали штурм Капитолия.

Больше о том, кто при поддержке Дональда Трампа попытался захватить Капитолий, чтобы не допустить утверждения Джо Байдена следующим президентом, читайте на нашем сайте.