Сторонники Трампа взяли штурмом Сенат: в США начался "Майдан"? (фото, видео)

Поклонники действующего президента США Дональда Трампа взяли штурмом главное здание Капитолии – Капитолийский холм.
Как сообщает NBC News, протестующие попали в здание Конгресса США, где сейчас утверждают победителя на выборах.
Библиотека Конгресса, расположенная прямо через улицу, была эвакуирована, и людям было приказано сохранять спокойствие.
Сейчас в США проходит совместная сессия Сената и Палаты представителей Конгресс США, на которой будут утверждены результаты голосования и официально объявлен следующий президент.
Сотни протестующих, некоторые из которых несли большие флаги Трампа, были замечены на восточном фронте Капитолия, пытаясь пройти мимо баррикад.
Полиция безуспешно пытается сдерживать радикалов из движения Proud Boys.
Напомним, ранее американские СМИ писали, что Дональд Трамп признает свое поражение на выборах, но только в частных беседах. Публично он этого не делает, чтобы привлекать к себе больше внимания.
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