Сторонники Трампа взяли штурмом Сенат: в США начался "Майдан"? (фото, видео)

Протестующие против победы Байдена на выборах

Поклонники действующего президента США Дональда Трампа взяли штурмом главное здание Капитолии – Капитолийский холм.

Как сообщает NBC News, протестующие попали в здание Конгресса США, где сейчас утверждают победителя на выборах.

Библиотека Конгресса, расположенная прямо через улицу, была эвакуирована, и людям было приказано сохранять спокойствие.

Фото: REUTERS/Leah Millis

Фото: REUTERS/Stephanie Keith

Фото: REUTERS/Jim Urquhart Реклама

Сейчас в США проходит совместная сессия Сената и Палаты представителей Конгресс США, на которой будут утверждены результаты голосования и официально объявлен следующий президент.

Фото: REUTERS/Jim Bourg

Сотни протестующих, некоторые из которых несли большие флаги Трампа, были замечены на восточном фронте Капитолия, пытаясь пройти мимо баррикад.

Видео: Инсайдер UA

Видео: Кортизол/Telegram

Видео: Ateo

Видео: Раньше всех. Ну почти/Telegram

Полиция безуспешно пытается сдерживать радикалов из движения Proud Boys.

Видео: Mash

Напомним, ранее американские СМИ писали, что Дональд Трамп признает свое поражение на выборах, но только в частных беседах. Публично он этого не делает, чтобы привлекать к себе больше внимания.