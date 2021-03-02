Страшное ДТП в США: погибли 13 человек (видео)

На юге штата Калифорния произошло жуткое ДТП, жертвами которого стали минимум 13 человек, когда внедорожник с десятками пассажиров столкнулся с полуприцепом недалеко от границы США с Мексикой.

Об этом сообщает издание USA Today.

Начальник управления дорожной патрульной службы Калифорнии Омар Уотсон рассказал, что в ДТП попали большой тягач с двумя прицепами и Ford Expedition с 25 людьми в салоне.

По его словам, на месте происшествия погибли 12 человек, в том числе водитель внедорожника, и один скончался в больнице. Во внедорожнике были и дети, но все живы. Омар добавил, что возраст раненых колеблется от 16 до 55 лет, а возраст погибших – от 20 до 55 лет.

Несколько человек были выброшены из внедорожника, а другие "смогли выбраться из машины", сказал Омар. По его словам, довольно старая модель Ford Expedition рассчитана только на шесть человек.

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Сотрудники регионального медицинского центра El Centro заявляли, что 15 человек погибли из 27 находившихся во внедорожнике.

Напомним, неделей ранее в штате Техас произошла крупная железнодорожная авария – поезд, который перевозил горючее, столкнулся с грузовиком. Сошли с рельсов и загорелись три цистерны с горючим. Пожар был настолько мощным, что местных жителей было решено эвакуировать.

Также сообщалось, что в штате Айова произошла массовая дорожная авария – столкнулись около 40 транспортных средств.

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