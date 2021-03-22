Страсти по вакцине. Как "Спутник V" развалил Кабмин Словакии

Контракт с Россией погрузил страну в затяжной политический кризис всего через год после парламентских выборов

В Словакии продолжает усугубляться политический кризис из-за закулисной договоренности между премьер-министром Игорем Матовичем и Россией о поставках вакцины от коронавируса "Спутник V".

После того, как РФ поставила словакам первую партию из 2 млн доз своей вакцины, уже два члена правительства подали в отставку. И не за горами отставка самого премьера или даже больше – всего правительства.

"Сегодня" разбирают подробности кризиса, к которому привела покупка российской вакцины.

Что произошло?

22 марта министр экономики и лидер партии "Свобода и солидарность" (SAS) Ричард Сулик объявил о сложении полномочий – таким образом он выполнил требование для отставки премьер-министра, сообщает Aktuality.

Политик также объявил Матовичу ультиматум: если он не уйдет в отставку и к 24-му марта не будет достигнуто новое коалиционное соглашение, двое других представителей SAS министр образования Бранислав Грелинг и глава МИД Иван Корчок тоже сложат полномочия.

"Я ухожу в отставку с поста министра экономики. Я уже передал президенту прошение об отставке, и завтра утром я с ней встречусь лично. Ситуацию нужно решать срочно", – сказал Сулик.

Ричард Сулик. Фото: facebook.com/RichardSulik

Ранее он уже допускал выход своей партии из коалиции. А без 13 депутатов SAS партии Матовича "Обычные люди" и второй младшей политсиле в коалиции – партии "За народ" – не хватит мандатов для парламентского большинства.

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У президента Зузаны Чапутовой уже заявили, что утром 23 марта она примет прошение об отставке.

Менее чем за две недели до этого о своей отставке заявил министр здравоохранения Марек Крайки. Отличие лишь в том, что он – представитель партии "Обычные люди", а его отставка была условием двух младший партий в коалиции.

Впрочем, чтобы не допустить срыва поставок "Спутника V", Матович согласился освободить Крайки от обязанностей, лишь найдя ему замену.

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Не последняя отставка

Накануне премьер Матович озвучил готовность самому уйти с занимаемой позиции, чтобы спасти действующее правительство.

Он выразил намерение подать в отставку (c назначением другого представителя его партии) при условии увольнения Ричарда Сулика, а также министра юстиции, спикера парламента (представители "За народ" Мария Коликова и Юрай Шелига) и главы медицинского комитета (Яна Битто Цыганикова, SaS).

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Кроме того, он потребовал сократить количество министерских портфелей у SaS с трех до двух, а также предоставить ему самому должность в Кабмине.

В свою очередь, председательница "За народ" и министр региональных инвестиций Вероника Ремишова, а также Мария Коликова пригрозили отставкой из правительства, если Игорь Матович останется премьером. Кроме того, Коликова добавила: "Коалиция без SAS для меня не имеет смысла".

А сама "За народ" опубликовала официальное заявление, призвав все коалиционные партии вернуться к переговорам, и допустила формирование четырехпартийной коалиции (всего в парламент Словакии входят шесть политических партий). Аналогичную идею поддерживает и Сулик.