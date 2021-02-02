Стянули автозаки и силовиков: в Москве состоится суд над Навальным (фото и видео)

Проход по улице, где находится здании суда, перекрыт, полицейские выстроились вдоль дороги

Сегодня, 2 февраля, в Москве состоится суд, на котором рассмотрят вопрос о замене для оппозиционера Алексея Навального условного срока на реальный. К зданию Мосгорсуда, где состоится заседание, уже стянули силовиков и подогнали автозаки.

Как сообщает "Медуза", проход по улице, где находится здание суда, перекрыт, полицейские выстроились вдоль дороги. Их видно уже на подходах к Мосгорсуду.

Полиция у здания суда. Фото: t.me/meduzalive

В России состоится суд над Навальным. Источник: t.me/navalnyi_miting

Полицейские не пропускают журналистов к зданию Мосгорсуда, даже с пресс-картой.

Полиция у здания суда. Фото: t.me/meduzalive

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Участников процесса заставляют ждать на другой стороне улицы и проводят по спискам.

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Проверка у здания суда. Фото: t.me/meduzalive

СМИ сообщают о первом задержании: мужчина задержан неподалеку от здания суда в районе метро "Преображенская площадь".

Также сообщается, что Юлия Навальная уже пришла в суд на заседание по делу ее мужа.

Фото Кристины Сафоновой/"Медуза"

Напомним, 17 января Алексея Навального задержали в аэропорту "Шереметьево". Арест оппозиционера объяснили нарушением условий досрочного освобождения – реабилитацию Навального в Германии после отравления "Новичком" российские власти расценили как "уклонение от органов" и в конце 2020 года объявили политика в розыск. Теперь Навального могут посадить на 3,5 года.

После ареста Навального в России начались масштабные акции протеста, которые жестко подавляют силовики.