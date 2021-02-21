Суд арестовал петербуржца, напавшего на консульство Украины

Смоленского поместили под стражу до 18 апреля

В России Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 18 апреля в отношении Назара Смоленского, который 19 февраля напал с ножом на сотрудника консульства Украины.

Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в Telegram.

Смоленский был задержан в день нападения, а 20 февраля ему предъявили обвинение.

"Не позднее 12.22 19.02.2021, имея умысел на грубое нарушение общественного порядка, находясь у д. 1 лит. В по ул. Бонч-Бруевича, дождавшись открытия входной двери в здание генерального консульства Украины, нанес гражданину П. предметом, похожим на нож, не менее 2 ударов в паховую область и наружную поверхность бедра слева", – говорится в сообщении.

Реклама

Мотивы напавшего на украинское консульство неизвестны.

Сообщается, что Смоленский ранее судим (был приговорен к 8 годам лишения свободы), не работает, не женат, детей на иждивении не имеет.

Напомним, 19 февраля в Санкт-Петербурге мужчина ножом ранил охранника дипмиссии Украины – придя к консульству в неприемный день Смоленский молча достал нож и ударил охранника.

Это не единственное нападение на дипмиссию Украины в России, так, в мае 2016-го активисты незарегистрированной партии "Другая Россия" забросали посольство Украины в Москве файерами и листовками.