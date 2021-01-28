Суд в России отклонил апелляцию Навального: адвокат идет в ЕСПЧ

Российский суд отклонил апелляцию на 30-дневный арест оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщает Медуза.

Соответствующее решение 28 января принял Московский областной суд, который отказался удовлетворить жалобу защиты Навального, в которой был указан целый ряд несоответствий действующим законам.

Сам политик участвовал в заседании посредством видеосвязи, поскольку он продолжает отбывать заключение в СИЗО "Матросская тишина".

"Это просто беззаконие. Беззаконие — это привычная вещь в России. Это демонстративное беззаконие, для того, чтобы запугать меня и всех. Судьи — просто рабы. Они хотят заткнуть рот всем таким как я ... Это все — чтобы запугать", – сказал Навальный.

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Во время заседания представитель прокуратуры не поддержал апелляцию защиты Навального и назвал ее необоснованной.

Адвокат Вадим Кобзев уже обещал обжаловать заключение своего подзащитного под стражу в Кассационном суде и Европейском суде по правам человека.

Напомним, что 18 января суд принял решение оставить Алексея Навального под арестом до рассмотрения вопроса о замене ему наказания по делу "Ив Роше". Его обвиняют в нарушении условий испытательного срока – якобы он не являлся на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию. По словам адвокатов, за это политику может грозить до 2,5 лет колонии.

Видео: Сегодня

Это вызвало массовые протесты по всей России и за ее пределами, более 3,7 тысяч участников которых были в итоге задержаны.