Алексея Навального приговорили к 3,5 года колонии

Суд над российским оппозиционером Алексеем Навальным принял решение отменить условный срок, к которому его приговорили ранее, и приговорить к реальному – 3,5 года колонии общего режима.

Об этом сообщает Новая газета.

После вычета домашнего ареста и времени, проведенного в СИЗО, ему придется отбыть около 2,5 года наказания. До вступления приговора в силу Навальный останется под стражей.

Соответствующее решение Симоновский суд Москвы объявил 2 февраля, удовлетворив ходатайство Федеральной службы исполнения наказаний РФ и прокуратуры по так называемому делу "Ив Роше".

Навальный участвовал в процессе лично, а не по видеосвязи, как на прошлой неделе. На заседании также присутствовала его жена Юлия, множество европейских дипломатов и журналистов.

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Кроме того, на этот раз оглашение приговора разрешили снимать телевизионщикам. Прежде видеосъемку запрещали в зале суда.

Суд проходил в условиях повышенной безопасности. В частности, чтобы предотвратить массовые протесты, в центр Москвы – на Лубянку и Пушкинскую площадь – стянули большое количество полицейских, а Красную площадь закрыли на вход. Кроме того, в Санкт-Петербурге полиция полностью перекрыла Дворцовую площадь.

Как мы уже писали, около 400 сторонников арестованного оппозиционера были задержаны у здания суда.

Видео: Сегодня

Больше о деле, по которому судили Алексея Навального и его брата Олега, читайте в материале на нашем сайте.