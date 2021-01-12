Судьба решилась за минуту: история пассажира самолета, потерпевшего крушение в Индонезии

Мужчину не пустили на борт из-за недействительных результатов теста на COVID-19

В последний момент один из пассажиров, который был зарегистрирован на рейс самолета Boeing 737-500 компании Sriwijaya Air, разбившегося в Яванском море, не смог улететь.

Как сообщает Detik, выжившим пассажиром Sriwijaya Air был Оснети из Паданг Париман Регенси из Западной Суматры (провинция Индонезии).

Ему не разрешили лететь внутренним рейсом SJ182 по маршруту Джакарта-Понтианак из-за недействительных результатов экспресс-теста на антиген коронавируса.

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9 января был вылет, в то время как срок действия экспресс-теста был до 8 января.

Он признался, что хотел поехать в Понтианак на свадьбу своего брата. Однако не смог улететь, потому что условия полета требовали действительного результата на антиген.

К слову, следователи получили запись переговоров диспетчеров с пилотами самолета Boeing 737-500 компании Sriwijaya Air, который разбился в Яванском море на север от Джакарты, однако, пока не планируют ее публиковать в открытых источниках.