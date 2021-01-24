Российская баржа-трубоукладчик "Фортуна" снова начала укладку трубы газопровода "Северный поток – 2" в водах Дании.

Об этом сообщили в компании Nord Stream 2 AG.

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Там отметили, что работы идут "в соответствии с полученными согласованиями".

Напомним, 19 января Соединенные Штаты расширили санкции против России в рамках CAATSA (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act – Закон о противостоянии противникам Америки посредством санкций), в том числе в отношении трубоукладчика "Фортуна" и владеющей ею компании "КВТ-Рус".