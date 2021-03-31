Суэцкий канал разблокировали, но корабли стоят: что рассказал капитан с места событий

После разблокирования Суэцкого канала 29 марта, около 200 кораблей в Красном и Средиземном морях до сих пор ждут разрешения на прохождение.

Что происходит на канале прямо сейчас новостям "Сегодня" рассказал капитан Сергей Толиков, судно которого уже трое суток ждет своей очереди.

По словам украинца, с 29 марта ситуация начала частично улучшаться – начали пропускать по 12-15 судов. По неофициальным данным, по состоянию на 30 марта через Суэцкий канал удалось пройти 100 судам, но еще много остаются на рейде в ожидании.

"Мы, допустим, уже третьи сутки стоим, информации от агента, координирующего наше время и дату прохождения канала, пока нет, даже примерной даты. Но, как они обещают, в течение 2-3 дней ситуация должна улучшиться", – рассказал Толиков.

По его словам, его судно везет нефтепродукты и идет из Черного моря на Фуджейру. Толиков предполагает, что им придется простоять еще около двух дней. Несмотря на то, что ситуация улучшилась, с одной и другой стороны еще ожидают порядка 100 судов.

Капитан также рассказал, как судам сообщают об очереди прохождения канала.

"После 20:00 выстраивают караван у себя в офисе и после этого дают нам после 11 вечера информацию о прохождении канала. На данный момент агент даже приблизительно нам не говорит, каждый день нам пишет, что информации нет, ожидайте, как только что-то изменится, сразу сообщим", – рассказал он.

По словам капитана, с продуктами и топливом проблем нет.

"Мы идем с Черного моря, проходили турецкие порты, продукты, топливо – мы все получили. Мы в автономном режиме можем очень долго находиться", – уверен он.

Как пропускают корабли

Пропускать корабли начинают в основном с утра, и в течении дня осуществляется проход по каналу. В среднем канал в обычном режиме может пропустить около 85 судов за день.

"Сейчас нету никаких сложностей в прохождении канала. Сейчас большая очередь и они не в состоянии пропустить, пропускная способность не позволяет сразу все суда, которые ожидают прохождения, провести. Необходимо какое то время, чтобы разгрузить этот поток", – объяснил Толиков.

Напомним, контейнеровоз Ever Give сел на мель в ночь на 24 марта, заблокировав Суэцкий канал и до 29 марта его практически не удавалось сдвинуть с места.

Из-за блокировки Суэцкого канала мировая торговля теряла ежедневно 9,6 млрд долларов.