"Свидание" с Антарктидой: зимовщик проведет виртуальный тур по полярной станции

Геофизик Анатолий Чернов, который уже дважды ездил в Антарктиду и в среднем за 15 месяцев исследовал ледники, 20 марта проведет онлайн-экскурсию в Zoom по "южному царству льда".

Об этом говорится на странице мероприятия в Facebook.

Во время онлайн встречи зимовщик лично проведет виртуальный тур по украинский станции "Академик Вернадский". Он расскажет о рутине и интересных моментах из жизни зимовщиков и покажет уникальные фотографии и видеоматериалы.

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"На этом событии увидим пингвинов Дженту, их детенышей, тюленей и птиц Скуа, которые также живут вокруг станции и даже иногда атакуют зимовщиков", – говорится в сообщении.

Цена за электронный билет составляет 4.99 долларов, однако, свободных мест на мероприятие почти не осталось.

Напомним, в прошлом году британские исследователи обнаружили поверх тающего снега в Антарктиде водоросли.