Так вакцина AstraZeneca опасна или нет? Компания открещивается от тромбозов

Вакцина AstraZeneca не вызывает тромбозов. В безопасности препарата руководство фармацевтической компании убеждает на фоне массового отказа от их прививок.
Из более 17 миллионов пациентов, получивших дозу, зарегистрировали 15 случаев тромбоза глубоких вен, и еще 22 – тромбоэмболии легочной артерии.
Ряд стран – Норвегия, Дания, Австрия, Нидерланды и Ирландия – приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca. Итальянское агентство по лекарственным средствам доказательств опасности вакцины не нашло.
"Данных из Скандинавии недостаточно, чтобы однозначно утверждать о связи. В Великобритании прививки получили миллионы, и надо изучить эти данные. Но из соображений безопасности кампания пока приостановлена", – сказал ученый Дэвид Роберт Гримс.
Тем временем сайт "Сегодня" разрушил мифы об "опасности" вакцины Covishield, которая также является продуктом AstraZeneca. Из-за фейков и дезинформации вакцинация в Украине проходит очень медленно.
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