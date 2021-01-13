Такого не было 35 лет: в Испанию пришли аномальные морозы (фото, видео)

Испания продолжает страдать от погодных аномалий – вслед за метелями, которые обрушились на страну со штормом "Филомена", пришли сильнейшие за последние десятилетия морозы.

Об этом сообщается в видеосюжете "Сегодня".

В частности, температурный рекорд установил расположенный на севере Испании регион Арагон, где столбики термометров опустились до -25 по Цельсию.

Фото: REUTERS/Sergio Perez

Поскольку для Пиренейского полуострова такие морозы являются аномалией, поэтому примечательно, что во многих регионах страны вообще нет центрального отопления.

Фото: REUTERS/Susana Vera

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Фото: REUTERS/Susana Vera

В Мадриде тоже холодно – температура опустилась до 10 градусов мороза (это самая низкая температура с 1985 года). В испанской столице до сих пор не убрали полуметровые сугробы после шторма. Городские власти оценили ущерб от непогоды минимум в 20 млн евро.

Видео: Сегодня

Снегопад привел к гибели четырех человек. Многие автодороги все еще заблокированы, а аэропорт не может возобновить работу в полном объеме. В пяти регионах объявлен высший – "красный" – уровень погодной опасности.

Фото: REUTERS/Marco Trujillo

Однако засыпало не только Испанию, но и восток Франции. В результате тысячи автомобилистов оказались заблокированы на трассе. Освободить их удалось лишь при помощи жандармов и спасателей. Части из них пришлось переночевать в школах.

Напомним, что шторм "Филомена" едва не сорвал тренировки местных футбольных клубов. Также из-за непогоды оказались на грани срыва матчи.