После неудачной политической карьеры Карин Кнайсль писала заметки для "рупора Кремля"

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, которая запомнилась тем, что пригласила на собственную свадьбу президента России Владимира Путина, может войти в совет директором госкомпании "Роснефть".

Как сообщили российские СМИ, кандидатуру бывшего дипломата выдвинуло правительство РФ.

В 2018 году Кнайсль "прославилась" танцем с Путиным на собственной свадьбе:

Кроме того, на должность независимого директора "Роснефти" были выдвинуты экс-канцлера Германии Герхард Шредер, исполнительный директор компании Nord Stream 2 AG, которая является оператором газопровода "Северный поток – 2", Маттиас Варниг и глава правления Marcuard Holding Ганса-Йорга Рудлоффа.

Стоит отметить, что Шредер является действующим главой совета компании, а Варниг и Рудлофф – членами совета, который состоит из 11 человек.

Напомним, что Кнайсль возглавляла МИД Австрии в первом правительстве Себастьяна Курца с декабря 2017 года до 3 июня 2019-го, когда оказалась что ее пророссийская "Партия свободы" получала деньги из РФ.

Когда правительство распалось, Кнайсль получила работу колумнистки в пропагандистском кремлевском вещателе RT (ранее Russia Today).