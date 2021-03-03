Танцевала с Путиным – попала в "Роснефть": Россия "повысила" экс-главу МИД Австрии

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, которая запомнилась тем, что пригласила на собственную свадьбу президента России Владимира Путина, может войти в совет директором госкомпании "Роснефть".
Как сообщили российские СМИ, кандидатуру бывшего дипломата выдвинуло правительство РФ.
В 2018 году Кнайсль "прославилась" танцем с Путиным на собственной свадьбе:
Кроме того, на должность независимого директора "Роснефти" были выдвинуты экс-канцлера Германии Герхард Шредер, исполнительный директор компании Nord Stream 2 AG, которая является оператором газопровода "Северный поток – 2", Маттиас Варниг и глава правления Marcuard Holding Ганса-Йорга Рудлоффа.
Стоит отметить, что Шредер является действующим главой совета компании, а Варниг и Рудлофф – членами совета, который состоит из 11 человек.
Напомним, что Кнайсль возглавляла МИД Австрии в первом правительстве Себастьяна Курца с декабря 2017 года до 3 июня 2019-го, когда оказалась что ее пророссийская "Партия свободы" получала деньги из РФ.
Когда правительство распалось, Кнайсль получила работу колумнистки в пропагандистском кремлевском вещателе RT (ранее Russia Today).
Новости на эту же тему: