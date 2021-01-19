Telegram удалил сотни призывов к насилию в США

Дуров поблагодарил всех, кто сообщает о нарушениях

Команда модераторов Telegram за последнюю неделю заблокировала и удалила сотни постов с призывами к насилию в Соединенных Штатах, которые могли бы достичь десятков тысяч подписчиков.

Об этом сообщил основатель компании Павел Дуров.

"В начале января команда модераторов Telegram начала получать все больше сообщений о публичной активности на нашей платформе, связанной с США. Команда действовала решительно, пресекая каналы США, пропагандирующие насилие", – написал Дуров.

В то же время он отметил, что американцы составляют менее 2% пользовательской базы Telegram, но, по его словам, соцсеть последовательно пресекает распространение публичных призывов к насилию в течение последних 7 лет во всем мире – "от Беларуси и Ирана до Таиланда и Гонконга".

Дуров добавил, что модераторы продолжают обрабатывать сообщения с жалобами от пользователей, а также активно удаляют подстрекающий к насилию контент.

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Он также поблагодарил всех, кто сообщает о публичных каналах, "которые перешли черту".

"Telegram приветствует политические дебаты любого политического спектра, но будет быстро пресекать тех, кто подстрекает людей причинять вред другим", – написал он.

Напомним, 9 января социальная сеть Twitter навсегда заблокировала учетную запись @realDonaldTrump, которой пользовался президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на своем посту.

Мы также писали, что американцы начали активно скачивать приложение Telegramпосле того, как в него на фоне блокировок его аккаунтов в социальных сетях "переехал" действующий президент США Дональд Трамп.