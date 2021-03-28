Тест на коронавирус: в Барселоне провели концерт с несколькими тысячами зрителей

Исследователи проверят можно ли во время пандемии проводить подобные мероприятия

В Испании провели первый с начала пандемии масштабный концерт. Таким образом решили проверить, можно ли проводить подобные развлекательные мероприятия с соблюдением строгих гигиенических правил.

Об этом сообщает Deutsche Welle

На концерт группы Love of Lesbians в Барселоне пришли 5 тысяч человек. Он состоялся на спортивной арене Палау-Сан-Жорди, вмещающий до 24 тысяч зрителей.

Стоимость билетов составляла от 23 до 28 евро и включала в себя цену теста на коронавирус и защитную маску для лица, ношение которой было обязательным условием. Снять маску можно было лишь на короткое время, чтобы попить или покушать в специально отведенных для этого местах.

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Прежде чем пройти на стадион, всем посетителям сделали тест на коронавирус. Обнаружили шесть положительных результатов.

С помощью специальной программы на смартфоне исследователи смогут получать актуальные данные о состоянии человека. Если кто-то заболеет, то должен будет незамедлительно сообщить организаторам. Позже на основе этих данных специалисты проанализируют уровень заражения среди 5 тысяч посетителей концерта по сравнению со средними показателями по стране.

Ранее мы сообщали, что с 24 марта Испания возобновляет использование вакцины от коронавируса AstraZeneca – в стране стремительно растет количество заболевших.

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