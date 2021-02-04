Тихановская, НАТО и даже МКС: кто в этом году борется за Нобелевскую премию мира

Имя лауреата станет известно только в октябре

На Нобелевскую премию мира – обычно самую спорную и самую политическую номинацию – в этом году номинированы 107 человек и 24 организации. Достанется же награда только одному кандидату.

Об этом сообщает Newsweek.

Лауреата премии мира выбирает Норвежский Нобелевской комитет – комиссия которая состоит из пяти человек.

Имена кандидатов на Нобеля остаются засекреченными в течение 50 лет после оглашение победителя. Однако имена некоторых номинантов уже оглашались ранее. Среди них присутствуют:

активистка избирательного процесса в США Стейси Абрамс;

общественное движение Black Lives Matter ;

; нью-йоркская некоммерческая организация "Комитет защиты журналистов";

программа распределения вакцин от коронавируса COVAX;

бывший военный аналитик Дэниел Эллсберг, который передал журналистам секретные документы о действиях США в годы войны во Вьетнаме;

активистка и правозащитница из Западной Сахары Аминату Хайдар;

новостной сайт Hong Kong Free Press;

Международная сеть по проверке фактов Института Пойнтера;

Международное скаутское движение;

Международная космическая станция;

ассоциация польских судей Iustitia;

американская конгрессвумен Барбара Ли (в 2003 году она единственной в Конгрессе США проголосовала против ввода американских войск в Ирак);

лидеры белорусской оппозиции Светлана Тихановская , Мария Колесникова и Вероника Цепкало;

экс-советник президента США Джаред Кушнер и спецпредставитель президента Трампа Ави Берковиц; Реклама

военный блок НАТО;

российский оппозиционер Алексей Навальный ;

международная неправительственная организация "Репортеры без границ";

шведская экоактивистка Грета Тунберг;

французская журналистка марокканского происхождения Зинеб эль-Разуи;

45-ый президент США Дональд Трамп;

Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН);

веб-сайт WikiLeaks.

Подача номинаций на Нобель-2021 завершилась 31 января, а до конца февраля члены Норвежского Нобелевского комитета должны определиться со своим выбором.

Предполагается, что победителя объявят во время "нобелевской недели", которая традиционно проходит в октябре, а церемония вручения наград состоится в декабре.

Напомним, что в прошлом году награда досталась Всемирной продовольственной программе ООН.