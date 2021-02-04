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Тихановская, НАТО и даже МКС: кто в этом году борется за Нобелевскую премию мира

4 февраля, 19:12

Стас Кожемякин

Имя лауреата станет известно только в октябре

На Нобелевскую премию мира – обычно самую спорную и самую политическую номинацию – в этом году номинированы 107 человек и 24 организации. Достанется же награда только одному кандидату.

Об этом сообщает Newsweek.

Лауреата премии мира выбирает Норвежский Нобелевской комитет – комиссия которая состоит из пяти человек.

Имена кандидатов на Нобеля остаются засекреченными в течение 50 лет после оглашение победителя. Однако имена некоторых номинантов уже оглашались ранее. Среди них присутствуют:

Подача номинаций на Нобель-2021 завершилась 31 января, а до конца февраля члены Норвежского Нобелевского комитета должны определиться со своим выбором.

Предполагается, что победителя объявят во время "нобелевской недели", которая традиционно проходит в октябре, а церемония вручения наград состоится в декабре.

Напомним, что в прошлом году награда досталась Всемирной продовольственной программе ООН.

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